У Харкові викрили контрабандиста-годинникаря

160 жіночих наручних годинників, які незаконно ввезли в Україну, виявили вчора прикордонники та митники під час оформлення на залізничному вокзалі Харкова поїзда „Москва-Кисловодськ”.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, годинники переправляв залізничник – співробітник багажного вагону.

Контрабанду оглядова група знайшла в кімнаті відпочинку вагону. Годинники, оцінені у 32 тис. грн, вилучили та передали в митницю.