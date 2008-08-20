У Харкові викрили контрабандиста-годинникаря
13:02, 20 серпня 2008Харьків
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Відібрали 160 жіночих годинників
160 жіночих наручних годинників, які незаконно ввезли в Україну, виявили вчора прикордонники та митники під час оформлення на залізничному вокзалі Харкова поїзда „Москва-Кисловодськ”.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, годинники переправляв залізничник – співробітник багажного вагону.
Контрабанду оглядова група знайшла в кімнаті відпочинку вагону. Годинники, оцінені у 32 тис. грн, вилучили та передали в митницю.
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