Лісову пожежу на Слобожанщині повністю локалізовано

Пожежа в лісах Ізюмського району, що на південному сході Харківської області, повністю локалізована.

Про це інформує офіційний сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на координатора оперативного штабу, заступника голови ОДА Олега ШАПОВАЛОВА.

За його словами, здійснений сьогодні вранці обліт території, котра була охоплена вогнем, засвідчив, що лише усередині пожежі відбувається тління торфу, пеньків та стовбурів дерев. Воно вже не може вплинути на розповсюдження пожежі на нові ділянки лісу.

"Допоміг нам і такий довгоочікуваний дощ, який пройшов в Ізюмському районі", - додав О. ШАПОВАЛОВ.

Довідка УНІАН. 16-го серпня на території ДП "Придонецьке лісництво" сталося загорання хвойного лісу. Вогонь охопив більше 1 тис. гектарів.

На гасіння пожежі було залучено пожежні команди Харківського обласного управління лісового господарства та підрозділи МНС Харківської області. Міліція та частини внутрішніх військ здійснювали охорону лісового масиву, щоб на територію охоплену вогнем ніхто випадково не потрапив.