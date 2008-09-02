ЛКМЗ надасть допомогу потерпілим від вибухів на артскладах

Харків. 2 вересня. УНІАН. Лозівський ковальсько-механічний завод забезпечив триразовим харчуванням понад 500 потерпілих від вибухів арсеналу військової частини поблизу міста Лозова.

Як повідомили УНІАН в прес-службі АТ «Українська промислово-енергетична компанія», до складу якої входить ЛКМЗ, підприємство також виділило Лозівському міськвиконкому зі своїх запасів понад 800 кв. м скла, котрі передані на ремонт місцевої школи № 8.

У прес-службі повідомили, що станом на ранок 1 вересня до заводської комісії з надання допомоги потерпілим від вибухів на військовій частині звернулося більш як 42 осіб, у тому числі 12 працівників заводу. Для їхніх потреб буде надано скло, віконні рами, цемент, шифер тощо.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Харківській області виникла 27 серпня. Унаслідок пожежі розпочалась детонація боєприпасів. 27-28 серпня з можливої зони ураження (м. Лозова та прилеглі населені пункти) було евакуйовано 13 тис. 946 осіб. В результаті НП ніхто з людей не постраждав.