На Сході потеплішає

Харків. 2 вересня. УНІАН. Завтра в Україні опадів не передбачається, вдень 23-28° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 2 вересня в країні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-18°тепла, в Карпатах та місцями у східних областях 5-8° тепла; вдень 23-28°, в Карпатах 13-18°.

4-5 вересня в Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів та Закарпатті до 18-20°, 4 вересня у східній частині місцями 6-8° тепла; вдень в Україні 25-30°.

6-7 вересня в Україні переважно без опадів, лише на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-17°, на півдні та Закарпатті до 18-21°; вдень 27-33°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 26-28°.

У столичній області також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

4-5 вересня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°. 6-7 вересня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.