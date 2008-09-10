Фельдман «пробиває» пенсії закордонним українцям

Харків. 10 вересня. УНІАН. Комітет Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів схвалив законопроект народного депутата України (фракція БЮТ) Олександра ФЕЛЬДМАНА про гарантії соціального захисту громадян України, які перебувають за її межами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

Зокрема, сказано в повідомленні, О.ФЕЛЬДМАН пропонує увідповіднити систему пенсійних виплат до 49-ої і 25-ої статей Конституції, які гарантують громадянам України соціальний захист незалежно від того, чи перебувають вони на території України, чи за її межами. Також депутат пропонує усунути «нестикування» пенсійного законодавства, через які громадяни України, що тимчасово або постійно проживають за межами України, не отримують заслужені пенсійні виплати.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, цей закон потрібен тим громадянам України, які чесно заробили свою пенсію, але не отримують її через те, що виїхали за межі України.

«Без законодавчого врегулювання цього питання проблема не вирішується вже 17 років. Це стосується і українців у Росії, і українських євреїв, які живуть в Ізраїлі, і тих людей, які виїхали зі своїми сім`ями до Західної Європи на заробітки і залишилися там жити», - зазначив автор законопроекту.