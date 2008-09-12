Зміна караулу: на місце Салигіна прийшов Шенцев
10:48, 12 вересня 2008Харьків
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Конференція проходить без преси
Харків. 12 вересня. УНІАН. Новим керівником Харківського обласного відділення Партії регіонів обрано народного депутата України Дмитра ШЕНЦЕВА.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували делегати обласної партійної конференції ПР, другий етап якої у ці хвилини проходить у Харкові.
Посаду керівника обласної організації ПР до цього часу обіймав голова Харківської облради Василь САЛИГІН.
Конференція проходить у закритому для режимі, і журналістам доводиться користуватися власними джерелах в структурах парторганізації.
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