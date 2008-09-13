Міліція не зафіксувала порушень під час виступу Queen

Харків. 13 вересня. УНІАН. Під час благодійного концерту Queen, який 12 вересня пройшов на майдані Свободи у Харкові і зібрав, за даними організаторів, близько 300 тисяч глядачів, правоохоронці не зафіксували жодного порушення громадського поряду.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

«Жодного порушення вчора не було, - сказала вона, і додав, що люди сприйняли концерт як свято, «тому і поводилися належним чином».

Вона нагадав, що для охорони громадського порядку під час концерту англійського гурту було задіяно близько 2 тисяч міліціонерів, крім того, додатково були залучені військовослужбовці та курсанти вузів.

За інформацією Л.ВОЛКОВОЇ, в ці дні було зафіксовано також велику кількість приїжджих з різних областей України, з Росії та країн Європи.