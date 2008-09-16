Підвищення комунальних тарифів неминуче?

Харків. 15 вересня. УНІАН. Екс-міністр житлово-комунального господарства, заступник голови Комітету Верховної ради з питань будівництва, містобудування та ЖКГ Олександр ПОПОВ переконаний, що підвищення тарифів на комунальні послуги для населення неминучі.

Про це йдеться у коментарі О.ПОПОВА щодо ситуації з підготовкою ЖКГ до опалювального сезону, переданому агентству УНІАН прес-службою народного депутата.

На думку О.ПОПОВА, ціни на газ для підприємств комунальної теплоенергетики і населення до кінця року виростуть на 27%. «Зважаючи на інші чинники, які впливають на тарифи на житлово-комунальні послуги, органи місцевого самоврядування і комунальні підприємства будуть змушені піднімати ціни на свої послуги щонайменше ще на 20%. Таким чином, за календарний рік населення заплатить приблизно на 3 млрд. гривень більше. Це дуже серйозні додаткові витрати, що, безперечно, не сприятиме нормальному розрахунку за спожиті комунальні послуги, бо таких коштів у населення немає», - наголошується в коментарі.

При цьому, за даними О.ПОПОВА, очікуваний з 1 січня 2009 року перехід України до оплати за газ за світовими цінами автоматично спричинить збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги вдвічі. «У таких умовах пріоритетною для Кабміну мала б стати інвестиційна політика, направлена на впровадження енергозберігаючих проектів у галузі житлово-комунального господарства. Проте ні в бюджеті 2008 року, ні на перспективу до 2012 року достатніх коштів на такі цілі не заплановано», - наголошує він.

У ситуації, що склалася, О.ПОПОВ вважає необхідним упродовж 2009-2014 років виділити з державного бюджету додатково 32 млрд. грн. на фінансування послуг ЖКГ для того, щоб полегшити фінансове навантаження на населення України.