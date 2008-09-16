В Росії рекордний обвал на ринку
16:53, 16 вересня 2008Харьків
5 0
Індекс ММВБ упав уже на 15%
Харків. 16 вересня. УНІАН. Рекордний обвал на російському фондовому ринку триває.
Як повідомляє сайт Московської міжбанківської валютної біржі, індекс ММВБ станом на 16.26 за московським часом упав на 15,05% - до 906,75 пунктів, пробивши психологічну позначку в 950 пунктів.
Індекс РТС станом на 16.38 за московським часом знизився на 9,50% - до 1156,18 пунктів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter