В Росії рекордний обвал на ринку

Харків. 16 вересня. УНІАН. Рекордний обвал на російському фондовому ринку триває.

Як повідомляє сайт Московської міжбанківської валютної біржі, індекс ММВБ станом на 16.26 за московським часом упав на 15,05% - до 906,75 пунктів, пробивши психологічну позначку в 950 пунктів.

Індекс РТС станом на 16.38 за московським часом знизився на 9,50% - до 1156,18 пунктів.