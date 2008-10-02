Салигін зробить «хід конем» у відповідь Добкіну - експерт

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Колишній керівник обласної організації Партії регіонів і поки що голова обласної ради Василь САЛИГШІН може балотуватися на посаду міського голови Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, так прокоментував загострення конфлікту в обласній організації ПР заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«САЛИГІН – давній опонент ДОБКІНА й КЕРНЕСА (мера Харкова Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА – УНІАН). Тривалий час вони билися за вплив над обласною організацією та за керівництво виборчою кампанією в області. Очевидно, що група ДОБКІНА перемогла – САЛИГІНА усунули з посади керівника обласної організації ПР і зараз порушують питання про його заміну на посту голови обласної ради. От чому як адекватна відповідь САЛИГІНА групі ДОБКІНА можна чекати його активну участь у місцевій виборчій кампанії як кандидат в мери», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ

На думку експерта, шансів у В.САЛИГІНА не багато, але нашкодити М.ДОБКІНУ він може.

«Поза сумнівом, шансів на перемогу у САЛИГІНА, тим більше без централізованої підтримки ПР, не багато. Проте «крові він поп`є» ДОБКІНУ предостатньо. За найскромнішими оцінками, САЛИГІН, як помітний регіональний лідер, у змозі «відтягнути» у ДОБКІНА від 5 до 10% голосів. Сьогодні участь у виборчій кампанії для САЛИГІНА є єдиним ефективним механізмом політичної комунікації, в результаті якої він міг би відстояти свої позиції в регіоні і не випасти на маргінес», - зазначив експерт.