Розпочався матч Металіст - Бешикташ

Харків.2 жовтня. УНІАН. У ці хвилини у Харкові розпочався матч між місцевим Металістом та клубом Бешикташ (Стамбул, Туреччина).

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні гри тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ пообіцяв уболівальникам команди тривалу «європейську футбольну осінь».

Місцеві фани, підігріті такою налаштованістю команди і тренера, вщент заповнили трибуни.

У Харкові тепло і сухо.

На стадіоні присутня велика група підтримки з Туреччини.

Для гарантованого виходу у наступне коло Металісту треба вигравати мінімум з рахунком 2:0 (у Стамбулі виграв Бешикташ 1:0).

Ертугрул САГЛАМ, тренер «Бешикташа»: «Буде складний матч. Важкий. Суперник дуже сильний. Ми знаємо, що 1:0 нам не вистачить – це не гарантія нашого успіху. «Металіст» намагатиметься забити гол, тому я вважаю, що нам буде важко».

Транслює матч в он-лайні сайт Металіста.