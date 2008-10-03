У Харкові не світить «віртуальним» політичним проектам - експерт

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що в Харківській області новим політичним проектам, які не мають потужного ідеологічного обгрунтування і тривалої політичної історії, у разі проведення дострокових парламентських виборів не вдасться отримати пристойний результат.

Про це йдеться в коментарі експерта, переданому агентству УНІАН.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, це відноситься і до політичних проектів, які пов`язуються із Секретаріатом Президента України. «Причому це стосується як «Єдиного Центру», так і різних інших віртуальних проектів навколо персоналій Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Арсенія ЯЦЕНЮКА», - заявив експерт.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що в такому регіоні як харківський - з багатою політичною історією і серйозними традиціями комунікації – виборцеві слід пропонувати «досить потужну систему зворотної відповідальності». За його словами, саме такими сьогодні в регіоні є БЮТ, Партія регіонів, КПУ і деякою мірою «Наша Україна».