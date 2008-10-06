Металіст програв у Запоріжжі

Харків. 6 жовтня. УНІАН. У матчі 10-гу туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зазнав поразки у Запоріжжі від місцевого Металурга.

Гра, що відбулася у неділю, завершилася з рахунком 0:1.

Металіст проводив цю зустріч після гри з турецьким Бешикташем (яку він виграв з рахунком4:1), і поразку від Металурга оглядачі пояснюють втомою команди.

«Гра вийшла бойовою, щоправда, ми виглядали дещо підутомленими. Дуже багато емоцій забрала у нас гра з «Бешикташем». Але претензій до футболістів у мене немає. Не скажу, що ми обов`язково мали вигравати, швидше це була нічийна гра. Металургові, гадаю, поталанило. Вони використовували свій єдиний шанс, а ми забити не змогли. Але я вітаю Металург з перемогою», - сказав на післяматчевій прес-конференції головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ.

Після 10 матчів Металіст набрав 18 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці. Стільки ж очок мають полтавська Ворскла та запорізький Металург.

Очолює турнірну таблицю Динамо (Київ) – 25 очок. На другому місці – донецький Металург.

Результати матчів 10-го туру:

Чорноморець - Шахтар 0:3 (Гладій 28, Луіс Адріано 90+2, 90+3)

Зоря - Таврія 1:1 (Жуніор 71 - Ковпак 80)

Карпати - Ворскла 0:0

Кривбас - ФК Львів 2:0 (Бюлюкбаши 50, Бартулович 57)

ФК Харків - Динамо 0:4 (Вукоєвич 58, Соколенко 61 автогол, Бангура 64 пен., 86).

Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51)

Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65)