Протас більше не радник Авакова

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Олександра ПРОТАСА звільнено з посади економічного радника відділу забезпеченню діяльності голови та заступників голови облдержадміністрації апарату Харківської ОДА.

Як повідомляє сайт ОДА, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, цього року О.ПРОТАС вийшов з лав партії «Наша Україна».

Під час виборів до Верховної ради України 2006 року О.ПРОТАС керував виборчою кампанією «Нашої України» у Московському районі Харкова.