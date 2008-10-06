У Києві не купиш 1 сотку землі за $60 тисяч

Харків. 6 жовтня. УНІАН. З 26 вересня по 3 жовтня середня вартість землі під забудову у Києві зросла на 0,7% - з 68 тис. 888,91 дол. до 69 тис. 370,40 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельний союз України».

Як зазначається в повідомленні, з 1 вересня 2006 року індекс вартості землі під забудову в Києві зріс на 144,64%.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році в Києві середня вартість землі під забудову зросла на 32,26% - з 40 тис. 661,89 дол. до 53 тис. 782,33 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. «Земельний союз України» (ЗСУ) 1 вересня 2006 року ввів індекс «ЗСУ-Київ» - зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Києві, одержаний шляхом аналізу цін пропозицій земельних ділянок (як із будівлями, так і без) різного призначення, в яких земля є основною складовою ціни. За початкову дату прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу - 0.

Індекс «ЗСУ-Київ» визначається за підсумками аналізу не менш як 3000 пропозицій продажу на місяць, одержаних із різних джерел.