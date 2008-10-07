Наша Україна заступається за Развадовського

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Фракція партії «Наша Україна» в Харківській облраді висловилася проти обговорення діяльності начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО на позачерговій сесії, яка проходить сьогодні у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву з трибуни сесії зробив член фракції «Наша Україна», заступник голови Харківської облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО.

«На нашу думку, - сказав Я.ЮЩЕНКО, - у цьому випадку облрада перебирає на себе роль суду і займається зовсім невластивими для неї справами». За словами нашоукраїнця, така позиція регіоналів в облраді пов’язана зі службовою діяльністю керівника харківської обласної міліції.

Розгляд питання про діяльність В.РАЗВАДОВСЬКОГО та всього облуправління міліції Я.ЮЩЕНКО назвав політичним переслідуванням.

«РАЗВАДОВСЬКИЙ працює правильно, через це, зрозуміло, входить у конфлікт з міською радою Харкова», - сказав Я.ЮЩЕНКО. «Цією акцією, - заявив він, - Партія регіонів хоче розправитися особисто з В.РОЗВАДОВСЬКИМ».

До порядку денного позачергової сесії внесено питання «Про зловживання начальником Головного управління МВС України в Харківській області РАЗВАДОВСЬКИМ В.Й. владою та службовим становищем, організовану ним особисто кампанію з дискредитації органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та депутатів місцевих рад, приховування РАЗВАДОВСЬКИМ В.Й. фактів грубих порушень конституційних прав і свобод громадян, які припускаються територіальними органами внутрішніх справ при виконанні особовим складом міліції злочинних наказів РАЗВАДОВСЬКОГО В.Й.».

Крім того, депутати обговорять питання про скасування розпорядження голови Харківської облради від 5 вересня 2008 р. щодо нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» В.РАЗВАДОВСЬКОГО.

Раніше прокуратура Харківської області заявила, що обласна рада не уповноважена давати правову оцінку діяльності Головного управління МВС України в Харківській області, зокрема його начальнику В.РАЗВАДОВСЬКОМУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сесії депутати ухвалили рішення про усунення з посади голови облради В.САЛИГІНА. Кілька тижнів тому його було усунуто також від керівництва Харківським обласним відділенням Партії регіонів.