Земля на Харківщині подорожчала

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за вересень ц.р. зросла на 4,17% (105 дол.) - до 2614 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі виросла на 4,61% (119 дол.) - до 2713 дол./сотка, у Дергачівському районі - на 2,91% (73 дол.) - до 2580 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 4,89% (70 дол.) - до 1505 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за серпень ц.р. виросла на 3,91% (94 дол.) - до 2510 дол. за сотку.