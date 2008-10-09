На Сході сухо і прохолодно, вночі заморозки

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці в окремих районах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у західних та південних областях 1-6° тепла, на узбережжі морів до 12° тепла, на решті території заморозки 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті місцями 18-20°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

11-12 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, західний, 3-8 м/с. Вночі 11 жовтня в Україні, крім узбережжя морів та Закарпаття, заморозки 0-4°, 12 жовтня температура 3-8° тепла, у східних, центральних, південних областях та степовій частині Криму заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 20°; на високогір`ї Карпат вночі 0-3° морозу, вдень 4-9°.

13-14 жовтня - без опадів, лише вдень 14 жовтня у західних та північних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°, вдень 13-19°.

У Києві у п’ятницю опади не очікуються. Вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°.

11-12 жовтня - без опадів. Вітер північно-західний, західний, 3-8 м/с. 11 жовтня вночі заморозки 0-3°, 12 жовтня вночі 3-8° тепла, температура вдень 11-16° тепла.

13- 14 жовтня - без опадів, лише вдень 14 жовтня місцями невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.