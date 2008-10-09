Добкін прийшов надовго - експерт

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН у разі перевиборів знову стане мером Харкова, незважаючи на високий рівень недовіри харків`ян - такі результати першого соціологічного дослідження (проводилося з 15 по 30 вересня), яке пройшло в рамках річної програми досліджень «Справжній Харків».

Про це 9 жовтня у прес-центрі інформагентства Status quo повідомив політолог Кость БОНДАРЕНКО. За його словами, така ж ситуація спостерігалася і в Києві, коли ступінь недовіри до мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО був дуже високим, але він переміг на позачергових виборах.

У разі перевиборів Харківської міськради, якби вони відбулися найближчої неділі, найбільший відсоток підтримки виборців набрала б Партія регіонів (28,9% опитаних респондентів), Блок Юлії ТИМОШЕНКО був би на другому місці (12,2%), Комуністична партія України - на третьому (8,2%), блок «Наша Україна» - на четвертому (3,6%). Решта партій не пройшла б у міськраду.

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то харків`яни найбільшу кількість голосів віддали б за лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА (25,4%), на другому місці була б Юлія ТИМОШЕНКО (14,3%), на третьому - Володимир ЛИТВИН (4,8%). Нинішній президент України Віктор ЮЩЕНКО посідає п`яте місце у цьому рейтингу (2,6%).