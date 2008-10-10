Шебелинський ГПЗ скоротив переробку на 20%

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ) ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» в січні-вересні ц.р. скоротило переробку газового конденсату на 19,9%, порівняно з аналогічним періодом 2007 р., до 592,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-вересні Шебелинський ГПЗ скоротив виробництво бензину на 17,0%, порівняно з аналогічним періодом 2007 р., до 344,4 тис. тонн, дизельного палива – на 23,3% – до 161,3 тис. тонн, мазуту – на 41,3% – до 48,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році Шебелинський ГПЗ збільшив переробку газового конденсату і нафти на 15,8%, або на 136,6 тис. тонн, порівняно з 2006 р., до 1001,2 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробці газу і газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», проводить неетиловані бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997. р виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ. При виробництві бензинів не використовуються присадки, що містять свинець. З другої половини 2003 р. Шебелинський ГПЗ в процесі виробництва бензинів використовує кисневмісні добавки.

Нафтопродукти, які виробляє Шебелінським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом «Нафтогаз».

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ становить 1,05 млн. тонн сировини в рік.