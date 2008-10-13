Над площею Свободи злетіли кульки

Харків. 13 жовтня. УНІАН. У неділю, 12 жовтня, з майдану Свободи у небо злетіли рівно 100 повітряних кульок.

Так пройшов флеш-моб, мета якого – надати школярам Харківщини інформацію про програму «Обмін майбутніх лідерів».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори акції, вони сподіваються, що повітряні кульки долетять до найвіддаленіших місць Харківської області, де школярі побачать їх і дізнаються про програму обміну.

Обмін майбутніх лідерів дозволяє 300 учням 8, 9 і 10-х класів українських шкіл поїхати до США, жити там і навчатися в американській школі протягом навчального року, причому безкоштовно.

Ті, хто бажає взяти участь у програмі, мають пройти конкурсний відбір, перший тур якого пройде в Харкові 18 жовтня о 9:00 в Харківській спеціалізованій школі №132, що знаходиться за адресою вул. Новгородська, 1. Кандидати повинні мати при собі свідоцтво про народження, фотографію 3х4 і ручку. До кандидатів існує тільки дві вимоги: вони повинні навчатися у 8, 9 або 10-му класі школи, а дата їхнього народження повинна бути в інтервалі між 01.01.93 по 15.07.94.

Детальнішу інформацію про програму і про тестування можна отримати на сайті Американських рад: http://www.americancouncilskyiv.org.ua, а також за телефонами 8(044) 482 0221, 482 0222.

Довідка. Обмін майбутніх лідерів (Future Leaders Exchange, FLEX) – одна з програм культурного та освітнього обміну між Україною і США, яка надає українським школярам можливість протягом року навчатися і жити в США. Програма існує в Україні 15 років і нараховує понад 3000 випускників. Обмін майбутніх лідерів спонсорується Держдепартаментом США і підтримується Міністерством освіти і наукі України. Адміністратором Обміну майбутніх лідерів в України виступає організація Американські ради з міжнародної освіти.