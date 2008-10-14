Авакову довірили керувати куренем

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Печенізька районна козацька рада обрала голову Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА кошовим Печенізького куреня – одного з підрозділів Печенізької козацької сотні.

Як повідомляє сайт ОДА, церемонія обрання відбулася в ході робочої поїздки А.АВАКОВА до Печенізького району, де він взяв участь у засіданні районної козацької ради.

А.АВАКОВУ було вручено пояс, як відзнаку кошового, шаблю з гербом Георгія Побєдоносця, який вважається покровителем району, та рушник - як оберіг.

Як розповіли губернатору області місцеві козаки, Печенізька козацька сотня була утворена близько 1655 року.

Це був військовий підрозділ, складова частина Харківського козацького Слобідського полку, який захищав край від татарських набігів. Козацькою сотнею тут керував сотник, якому підпорядковувалася сотенна старшина: отаман, осавула, хорунжий, два писарі. В різні періоди сотня налічувала від 60 до 150 чоловік. Проживали козаки в слободі Печеніги та слобідці Кицівка.

Звертаючись до керівника області, печенізькі козаки зазначили, що дорога до району завжди вимощена для А.АВАКОВА рушником.