Область намолотила 3,5 млн. т зерна

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Станом на 14 жовтня в області намолочено понад 3,5 млн. тонн зернових культур.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, в області триває збирання зернових культур. На сьогодні в області зернові культури зібрані на площі 871,3 тис. га, що становить 88% до загальної площі збирання (989,27 тис. га).

Загалом намолочено 3 млн. 512 тис. тонн зерна при середній врожайності - 40,3 ц/га (у минулому році - 24,6 ц/га).

Найвищу врожайність зернових культур мають господарства Чугуївського району – 49,8 ц/га, Красноградського – 45,7ц/га, Куп’янського – 45,1 ц/га та Сахновщинського – 44,8 ц/га районів Харківщини.