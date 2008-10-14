У середу на Сході без опадів

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вранці та вдень у північних та більшості західних областей невеликий дощ.

Вночі та вранці в південній частині, східних та прикарпатських областях місцями туман. Вітер переважно західний, 5-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі Криму до 14°; вдень 13-18°, на півдні та сході місцями 20-22°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-13°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

16-17 жовтня - мінлива хмарність. 16 жовтня без істотних опадів, лише вдень на крайньому заході, а 17 жовтня в Україні, крім південної та східної частини, дощі, у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний (17 жовтня в західних областях північно-західний), 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, 16 жовтня на півночі Лівобережжя 3-8° тепла; вдень 13-18°, на півдні, 16 жовтня й на Закарпатті місцями 20-23°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°.

18 жовтня вночі невеликі, на Лівобережжі помірні дощі, вдень без істотних опадів, лише на крайньому сході невеликий дощ. 19 жовтня - без опадів.

Температура вночі 18 жовтня 4-9°, на півдні та сході до 11°, 19 жовтня 0-6° тепла, на узбережжі морів до 9° тепла, в західних областях місцями 1-4° морозу; вдень 10-16° тепла, в Криму до 18°.

У Києві у середу - мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 14-16°, по області вночі 6-11°, вдень 13-18°.

16-17 жовтня - мінлива хмарність. 16 жовтня без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман; 17 жовтня дощ (вночі місцями короткочасний). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

18-19 жовтня - переважно без опадів, лише вночі 18 жовтня невеликий дощ. Температура вночі 18 жовтня 4-9°, 19 жовтня 0-5° тепла; вдень 10-15°.