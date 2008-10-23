Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА/

Група A

Бордо - Клуж 1:0 (Каду 54 автогол)

Челсі - Рома 1:0 (Террі 77)

У Челсі - 7 очок, у Клужа - 4, у Роми і Бордо - по 3.

Група B

Панатінаїкос - Вердер 2:2 (Мантциос 36, 68 - Мертезакер 29, Угу Алмейда 83)

Інтер - Анортосіс 1:0 (Адріано 44)

У Інтера - 7 очок, у Анортосіса - 4, у Вердера - 3, у Панатінаїкоса - 1

Група C

Шахтар - Спортинг 0:1 (Лієдсон 76)

Базель - Барселона 0:5 (Мессі 4, Бускетс 15, Кркич 22, 46, Хаві 48)

У Барселони 9 очок, у Спортинга - 6, у Шахтаря - 3, у Базеля очок немає.

Група D

Атлетіко - Ліверпуль 1:1 (Сімао 83 - Кін 14)

ПСВ - Марсель 2:0 (Куверманс 71, 85)

У Атлетіко і Ліверпуля - по 7 очок, у ПСВ - 3, у Марселя - 0.

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі

Група E

МЮ - Селтік 3:0 (Бербатов 30, 51, Руні 76)

Вільярреал - Ольборг 6:3 (Россі 28, Капдевілья 33, Льоренте 67, 70, 84, Пірес 79 - Сагановскі 19, Еневольдсен 36, Йоханссон 77)

У МЮ і Вільярреала - по 7 очок, у Селтіка і Ольборга – по одному.

Группа F

Стяуа - Ліон 3:5 (Артуро 8, Гоян 11, Петре 45 - Кейта 23, Бензема 33, 71, Фред 69, 92)

Баварія - Фіорентина 3:0 (Клозе 4, Швайнштайгер 25, Зе Роберто 90)

У Баварії - 7 очок, у Ліона - 5, у Фіорентини - 2, у Стяуа - 1 очко.

Група G

Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сільвестр 19 автогол, Гуїса 78 - Адебайор 10, Волкотт 11, Діабі 22, Сонг 49, Ремсі 90)

Порту - Динамо 0:1 (Алієв 27)

У Арсенала - 7 очок, у Динамо - 5, у Порту - 3, у Фенербахче - 1 очко.

Група H

Зеніт - БАТЕ 1:1 (Фатіх Текке 80 - Нехайчик 52)

Ювентус - Реал 2:1 (дель П`єро 5, Амаурі 49 - ван Ністелрой 66)

У Ювентуса 7 очок, у Реала - 6, у БАТЕ - 2, у Зеніта - 1 очко.