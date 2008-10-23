Сьогодні - 26 сесія Харківської міськради

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться 26-та сесія міської ради 5-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, до порядку денного сесії, яка у ці хвилини розпочинає роботу (10.00), включено 45 питань.

Серед них, зокрема, внесення змін до міського бюджету, скасування попередніх рішень міськради, передача у власність земельних ділянок, надання дозволів і прав на оренду землі та будівництво, внесення змін до міських програм, розгляд питань комунальної власності.

Сесія транслюватиметься в прямому ефірі на харківських телеканалах «7 канал» та ОТБ.