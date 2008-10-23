Кілька днів на Сході ще буде сухо

Харків. 23 жовтня. УНІАН. 24 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ. Вітер у західних та північних областях північний, на решті території південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 10° тепла, у Карпатах та місцями у східній частині 1-3° морозу; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 25-26 жовтня утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише в Криму та Приазов`ї можливі невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 4-9° тепла, вдень 9-14°, у південній частині та на Закарпатті 11-16°; на високогір`ї Карпат вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

27- 28 жовтня часом пройдуть невеликі та помірні дощі (27 жовтня у східних, 28 жовтня в західних областях переважно без опадів). Температура вночі 1-7° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 7-13°, у південній частині 11-17°. На високогір`ї Карпат дощ з мокрим снігом (28 жовтня невеликий); температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

На Київщині 24 жовтня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі у Києві 3-5° тепла, вдень близько 10°. По області температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

25-26 жовтня вночі та вранці місцями буде туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14°.

27- 28 жовтня часом можливий невеликий, вдень 28 жовтня помірний дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.