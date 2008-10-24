У регіонах не використовуються бюджетні кошти на ЖКГ

Харків. 24 жовтня. УНІАН. У Закарпатській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонські областях і Києві взагалі не використовуються кошти за бюджетними програмами фінансування житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, середній по країні показник використання коштів за бюджетними програмами становить 35%.

При цьому у Волинській області бюджетні кошти використовуються на 68,3%, у Львівській – на 64,6%, у Миколаївській – на 70,3%, у Харківській – на 67,9%, у Севастополі – на 62,4%.

В цілому на сьогодні за субвенціями і бюджетними програмами прискорення технічного переоснащення галузі ЖКГ профінансоване на 1,5 млрд. грн., що становить 87% від запланованого.

У міністерстві зазначили, що фінансування Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства і субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту за рахунок спецфонду держбюджету не розпочато.