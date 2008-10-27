Металіст виграв у Металурга

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у виїзному матчі 12-го Чемпіонату України з футболу виграв у донецького Металурга з рахунком 2:0.

Як передає кореспондент УНІАН, голи у другому таймі забили Тришович 86 та Конюшенко 88.

Завдяки цьому виграшу Металіст скоротив розрив з Металургом до двох очок. Набравши 24 очка, команда залишається на третьому місці в турнірній таблиці Чемпіонату.

Динамо - на першому (31), Металург Д – на другому (26).

Наступну гру Металіст проведе 29 жовтня вдома проти київського Арсеналу.