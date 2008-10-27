Енергозабезпеченість с/г України знизилась на третину

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Енергозабезпеченість сільського господарства України в перерахунку на гектар посівів знизилась з 4,7 кінських сил у 90-ті роки минулого століття до 3,2 кінських сил в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту інженерно-технічного забезпечення Міністерства аграрної політики України Павло ГРИНЬКО на семінар-нараді «День поля», який провів у Лозівському районі Харківський тракторний завод.

За його словами, зараз МінАПК вживає заходів щодо формування в Україні повноцінного ринку сільськогосподарської техніки на основі машин, котрі мають невеликі ресурсовитрати та зменшують вплив агротехнологій на навколишнє середовище.

П.ГРИНЬКО повідомив, що минулого року агропідприємства України закупили сільськогосподарської техніки на 7,8 млрд. грн. За 8 міс. цього року придбано техніки на 5 млрд. грн., у тому числі 3,6 тис. зернозбиральних комбайнів та 15 тис. тракторів. Темпи оновлення техніки мають бути більшими, підкреслив П.ГРИНЬКО, адже технологічна забезпеченість по окремих видах машин та механізмів становить від 42 до 63 відсотків.

Довідка УНІАН. «День поля ХТЗ» пройшов у Лозівському районі на базі ТОВ «Амарант-Агро», яке ефективно експлуатує трактора ХТЗ. На семінар-нараді розглядалися шляхи підвищення рентабельності сільського господарства в умовах економічної кризи.

ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» - один з найкрупніших в Україні й СНД виробників колісних і гусеничних сільськогосподарських тракторів загального призначення, орно-просапних та універсальних машин потужністю від 35 до 200 к.с.