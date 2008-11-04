У Великому Бурлуку розпочато акцію «33 хвилини»

Харків. 4 листопада. УНІАН. У Великобурлуцькому районі розпочато акцію «33 хвилини».

Про це повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника голови Великобурлуцької райдержадміністрації Валерія ВИРОВЦЯ.

За його даними, акції «33 хвилини» проходитиме у населених пунктах району кожного вихідного дня до 22 листопада в рамках всеукраїнських заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні.

2 листопада в районному центрі учасниками акції стали учні й педагогічний колектив Великобурлуцького ліцею. Юні дослідники зачитали 146 імен загиблих від голоду земляків, а також назви постраждалих сіл і свідчення очевидців однієї з найтрагічніших сторінок в історії людства. Завершився захід скорботною хвилиною мовчання на знак вшанування пам’яті всіх краян – жертв Голодомору, повідомляє сайт ОДА.