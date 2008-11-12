У жовтні росіяни забрали зі «Сбербанку» 80 млрд. рублів

Харків. 12 листопада. УНІАН. У жовтні росіяни забрали зі Сбербанку вкладів на 80 мільярдів рублів.

За інформацією джерел російських ЗМІ, цей місяць став найневдалішим за останні 10 років діяльності банку. Такий високий відтік коштів співробітники Сбербанку пояснюють тим, що вкладники майже не відкривали в жовтні нових вкладів, а через чутки про девальвацію рубля і деномінацію активно забирали свої кошти з рахунків. У листопаді ситуація стабілізувалася.

У вересні Сбербанк залучив 13 млрд. рублів вкладів, хоча в попередні місяці одержував удвічі більше.

З 1999 року, за даними Росстату, відтік вкладів із Сбербанку було зафіксовано всього двічі. У січні 2006 року вкладники забрали 4,8 млрд. рублів, а в січні 2008 року - 17,2 млрд. рублів.

На 1 жовтня обсяг вкладів у Росії становив 5,9 трлн. рублів. У вересні відтік з депозитів становив близько 90 млрд. рублів. За даними Центробанку, у вересні обсяг рубльових вкладів зменшився на 2,1%, а валютних, навпаки, збільшився на 2,7%.

Чистий відплив капіталу з Росії в жовтні 2008 року становив, за інформацією Голови Центробанку РФ Сергія ІГНАТЬЄВА, 50 млрд. доларів.