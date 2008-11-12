Аваков, Добкін і Чернов сьогодні не керують у Харкові

Харків. 12 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ та Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні перебувають у Києві, де беруть участь у загальнонаціональній антикризовій нараді, яку проводить Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службах ОДА, обласної та міської рад.

На нараду буде запрошено голову Верховної ради, лідерів парламентських фракцій, прем`єр-міністра України, ключових урядових міністрів, голів обласних державних адміністрацій, лідерів місцевого самоврядування, керівників промислових підприємств, науковців, експертів з фінансово-економічних питань.

Завдання наради – скоординувати зусилля всіх інституцій, спроможних прискорити процес розв`язання кризи, узгодити державний курс, спрямований на подолання наслідків кризи.