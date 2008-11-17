Фельдман засуджує критику на адресу уряду Тимошенко
«Це безвідповідально»
Харків. 17 листопада. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН вважає безвідповідальною критику харківських політиків на адресу уряду Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу в Харкові О.ФЕЛЬДМАН заявив, що жодний уряд за всю історію України не зустрічався з такими труднощами, з якими зустрічається сьогодні Кабінет Міністрів на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, йдеться про світову економічну кризу, непрацездатний парламент, потужний опір опозиції в особі Партії регіонів, а також НУ-НС, конфлікти із Секретаріатом Президента.
О.ФЕЛЬДМАН вважає, що якщо уряд Ю.ТИМОШЕНКО відправлять у відставку, то Кабмін перетвориться на «недієздатний парламент №2».
Депутат відзначив, що будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що команді лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, а в Україні є тільки дві сильні управлінські команди – В.ЯНУКОВИЧА та Ю.ТИМОШЕНКО, - також не дадуть ані працювати, ані навіть прийти до влади, тому що розглядають В.ЯНУКОВИЧА як кандидата у Президенти.
За словами О.ФЕЛЬДМАНА, наступний «технічний уряд», про який мріють окремі політики, нездатний буде боротися з кризою: його підтримуватиме Секретаріат Президента, але він не матиме підтримки в парламенті.
Депутат вважає, що такий уряд не зможе ухвалювати реальних рішень, бо він не буде легітимним, тобто сформованим за результатами виборів, а будь-які його рішення блокуватимуться в судовому порядку і саботуватимуться на місцях.
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Харківська обласна рада прийняла звернення до Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів, у якому просила парламент відправити у відставку уряд на чолі з прем`єр-міністром. Депутати облради, зокрема, розкритикували центральні органи влади, вважаючи недостатніми заходи з подолання кризи, що їх вживають на державному рівні.