КБ Морозова проводить випробування 10 танків Оплот
20:00, 17 листопада 2008Харьків
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Інформує прес-служба Міноборони
Харків. 17 листопада. УНІАН. На Казенному підприємстві «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.Морозова» проходять державні випробування перших 10 національних танків «Оплот», які передбачається прийняти на озброєння Збройних сил України.
Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, усі складові, агрегати та прилади танку «Оплот» є винаходом та продуктом вітчизняних танкобудівників. Серійний випуск бойових машин здійснюватиме Харківське державне підприємство «Завод ім. В.Малишева».
Заводські випробування «Оплотів», які планується поставити на озброєння у танкову бригаду 6-го армійського корпусу Сухопутних військ, мають бути завершені до 25 листопада.
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