КБ Морозова проводить випробування 10 танків Оплот

Харків. 17 листопада. УНІАН. На Казенному підприємстві «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.Морозова» проходять державні випробування перших 10 національних танків «Оплот», які передбачається прийняти на озброєння Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, усі складові, агрегати та прилади танку «Оплот» є винаходом та продуктом вітчизняних танкобудівників. Серійний випуск бойових машин здійснюватиме Харківське державне підприємство «Завод ім. В.Малишева».

Заводські випробування «Оплотів», які планується поставити на озброєння у танкову бригаду 6-го армійського корпусу Сухопутних військ, мають бути завершені до 25 листопада.