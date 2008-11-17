Депоб’єднання «За Харків!» проштовхуватиме Харків у Євро-2012

Харків. 17 листопада. УНІАН. Депутатське об’єднання «За Харків!» лобіюватиме інтереси столиці Слобожанщини щодо отримання статусу основного міста проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) - однин з ініціаторів створення депутатського об’єднання «За Харків!» у Верховній раді України.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що Харків сьогодні є одним з найкраще підготовлених міст України для проведення ігор фінальної частина Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За словами бютівця, тут успішно триває процес створення об’єктів інфраструктури, місто є інвестиційно привабливим, тому депутати справедливо відстоюють його інтереси щодо Євро-2012.

«Харків готовий до того, щоб стати містом, де проходитиме Євро-2012, і ми будемо депутатським об’єднанням «За Харків!» лобіювати це питання», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Політик зазначив, що буде особисто зустрічатися з посадовцями в Україні, які відповідають за підготовку до Євро-2012. Він також повідомив, що планується проведення круглого столу, на якому будуть обговорені питання підготовки Харкова до Євро-2012 та визначені завдання і шляхи досягнення мети.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що в даному питанні успіх цілком можливий, якщо вдасться якнайшвидше об’єднати зусилля політиків, бізнесменів і влади.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня ц.р. О.ФЕЛЬДМАН звернувся з листом до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА, голови Національного агентства з питань підготовки й проведення в Україні Євро-2012 Євгена ЧЕРВОНЕНКА, міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА та віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА з проханням надати Харкову статус основного міста для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.