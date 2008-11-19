Сьогодні Харків відвідає Президент Ющенко

Під час робочої поїздки Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Харківської області 19 листопада, очікується, що глава держави візьме участь у відкритті Меморіалу жертвам Голодомору, який споруджено до 75-річчя трагедії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній держадміністрації, крім уроку пам’яті, який проведе В.ЮЩЕНКО в одній зі шкіл Харкова, Президент планує побувати в Харківському аеропорту і на стадіоні «Металіст», де ознайомиться з ходом реконструкції цих об’єктів до Євро-2012.

Згідно з попередньою програмою, у Палаці студентів Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Президент вручить нагороди студентам за участь у збиранні врожаю, а також відвідає ВАТ «Турбоатом».