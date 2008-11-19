«Турбоатом» може отримати велике дежзамовлення - Ющенко
«Завод ми нікому не віддамо»
Харьков. 19 ноября. УНИАН. Харьковское предприятие «Турбоатом» может получить от государства большой заказ для энергетической отрасли Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с коллективом предприятия.
В.ЮЩЕНКО отметил важную роль «Турбоатома» для развития энергетики Украины.
«Нет континента, где бы не работали харьковские турбины», – сказал он.
По словам Президента, кризис уже отступил, завод имеет уникальный пакет заказов, и если возникает какая-либо угроза, то это угроза внутреннего характера. Он отметил, что на протяжении последних лет завод пережил 35 судебных дел и много рейдерских атак.
В то же время, отметил В.ЮЩЕНКО, завод принимает участие в реализации национальной программы развития энергетики и имеет уникальную перспективу заказов от украинского государства. Благодаря участию предприятия в этой программе можно обеспечить ядерную энергетику на 15 лет.
По словам Президента, сегодня одна из главных задач – отбить рейдерские атаки на завод. «Завод мы никому не отдадим, это успешно работающее предприятие», – сказал он.
Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.
75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром». «Сварог Эссет Мэнеджмент», связываемая с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».