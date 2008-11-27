Вартість землі в Харківській області знизилася

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 17 по 23 листопада ц.р. знизилася на 0,65% (17 дол.) – до 2553 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії ”SV Development”.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі знизилася на 0,49% (13 дол.) – до 2657 дол./сотка, у Дергачівському районі – на 1,03% (26 дол.) – до 2502 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 1,08% (16 дол.) – до 1461 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за жовтень ц.р. знизилася на 0,12% (3 дол.) – до 2611 дол. за сотку.