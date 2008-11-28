Результати матчів Кубку УЄФА

Харків. 28 листопада. УНІАН. Завершився третій тур групового етапу Кубку УЄФА. Харківський Металіст у Стамбулі виграв з рахунком 1:0 у місцевого Галатасарая.

Результати інших матчів:

Група A

Шальке - Манчестер Сіті 0:2 (Мваруварі 33, Айланд 67)

ПСЖ - Расинг 2:2 (Кежман 5, Люїндула 32 - Траоре 39 автогол, Кольса 56)

У Манчестер Сіті 6 очок після двох ігор, у Шальке - 4(3), Твенте 3(2), Расингу - 2(3), ПСЖ 1(2)

3 грудня грають Твенте - Шальке, МСіті - ПСЖ.

Група B

Галатасарай - Металіст 0:1 (Едмар 81)

Олімпіакос - Бенфіка 5:1 (Галлетті 1, Пацацоглу 18, Діого 24, 53, Белуччі 44 - Луїс 33)

У Галатасарая 6 очок після трьох ігор, у Металіста - 4(2), Олімпіакоса 3(2), Герти - 2(2), Бенфіки 1(3)

3 грудня грають Герта - Галатасарай, Металіст - Олімпіакос.

Група C

Сампдорія - Штутгарт 1:1 (Саммарко 39 - Маріка 5)

Партизан - Стандард 0:1 (Камарго 36)

У Стандарда 6 очок після двох ігор, у Сампдорії - 4(2), Штутгарта 4(3), Севільї - 3(2), Партизана 0(3)

3 грудня грають Севілья - Партизан, Стандард - Сампдорія.

Група D

Неймеген - Тоттенхем 0:1 (О`Хара 14)

Динамо (Загреб) - Спартак (Москва) 0:1 (Саєнко 75)

У Удінезе 6 очок після двох ігор, у Тоттенхема - 6(3), Спартака 3(2), Динамо - 3(3), Неймегена 0(2)

3 грудня грають Спартак - Неймеген, Удінезе - Динамо.

Група E

Портсмут - Мілан 2:2 (Кабуль 62, Кану 73 - Роналдіньо 84, Індзагі 90)

Брага - Вольфсбург 2:3 (Зе 6, 50 - Дзеко 24, Місимович 83 пен., 90)

У Мілана 7 очок після трьох ігор, Вольфсбурга 6(2), у Браги - 3(3), Портсмута - 1(2), Херенвеєна 0(2)

4 грудня грають Вольфсбург - Портсмут, Херенвеєн - Брага.

Група F

Жиліна - Славія 0:0

Гамбург - Аякс 0:1 (Леонардо 77)

У Астон Вілли 6 очок після двох ігор, у Аякса - 6(3), Гамбурга 3(2), Славії - 1(2), Жиліни 1(3)

4 грудня грають Астон Вілла - Жиліна, Славія - Гамбург.

Група G

Брюгге - Сент-Етьєнн 1:1 (Варгас 49 - Джиглотті 44)

Русенборг - Валенсія 0:4 (Мату 21, Ернандес 76, Бараха 87, Хоакін 90)

У Сент-Етьєнна 7 очок після трьох ігор, у Валенсії - 4(2), Брюгге 2(2), Копенгагена - 1(2), Русенборга 1(3)

4 грудня грають Копенгаген - Русенборг, Валенсія - Брюгге.

Група H

ЦСКА (Москва) - Лех 2:1 (Дзагоєв 31, Жирков 45 - Штилич 66)

Депортіво - Фейєноорд 3:0 (Лопо 29, Хофланд 50, Гвардадо 51)

У ЦСКА 9 очок після трьох ігор, у Нансі - 4(2), Депортіво 3(2), Лєха - 1(2), Фейєноорда 0(3)

4 грудня грають Нансі - ЦСКА, Лєх - Депортіво.