До кінця тижня Україна насолоджуватиметься теплом

Харків. 2 грудня. УНІАН. Завтра у західних, північних та центральних областях України очікується невеликий дощ, у Карпатах подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. В Україні часом тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі Криму до 10°; вдень 6-11°, на крайньому півдні 10-15°; у Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

3-4 грудня - хмарно з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях часом дощ, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. Місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 8-13°, на півдні місцями 15-18° (у східних та крайніх західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла); в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

5-6 грудня - у західній частині часом дощі, вночі 6 грудня в Карпатах з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів, лише вдень у північних областях, а 6 грудня і в більшості центральних областей невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, на крайньому півдні 10-13°; вдень 6-12°, у південній частині 10-16°, 5 грудня в Криму до 19°, у західних областях 4-9°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У Києві у вівторок хмарно, часом туман, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°. По області - хмарно. Часом туман; вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

3-4 грудня - хмарно з проясненнями. 3 грудня вночі невеликий, вдень помірний дощ; 4 грудня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

5-6 грудня - вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.