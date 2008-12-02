ДАІ вже шрафонуло водіїв на 1 млн. гривень

Харків. 2 грудня. УНІАН. З 17 по 30 листопада 2008 року співробітники ДАІ Харківської області виписали штрафи на суму понад 1 млн. гривень.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області Олександра АЗАЦЬКОГО.

За його словами, після посилення вимог до дотримання Правил дорожнього руху співробітники патрульної служби, перш за все, зосередили увагу на порушеннях правил проїзду перехресть, а також запобіганні випадків виїзду на зустрічну смугу та водіння транспортних засобів у нетверезому виді.

За даними О.АЗАЦЬКОГО, за вказаний період а Харківщині працівники ДАІ виявили з боку водіїв 7 тисяч 396 порушень Правил дорожнього руху. За допомогою приладів фото- і відеозйомки було зафіксовано 1 тисячу 555 порушень, а 325 водіїв знаходилися за кермом у стані алкогольного сп`яніння.

Він повідомив, що порівняно з аналогічним періодом 2007 р. кількість дорожньо-транспортних подій зменшилася вдвічі.