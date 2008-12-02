Харківський аеропорт вранці не приймав літаків

Харків. 2 грудня. УНІАН. Через несприятливі погодні умови Харківський аеропорт сьогодні у першій половині дня не приймав літаків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, видимість в районі міського аеропорту через густий туман вранці була дуже низькою, і Харків не зміг, зокрема, прийняти двох літаків з Києва. Учора один рейс зі столиці до Харкова був відкладений і перенесений на вівторок. Сьогодні також не відбувся ще один столичний рейс з часом прибуття до Харкова о 10.30. Аеропорт не працює на прийом літаків до 14-ї години.

Очікується, що погодні умови поліпшаться, і в другій половині дня Харків зможе приймати літаки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, зокрема, не зміг здійснити посадку літак рейсом Афіни –Харків з грецькою футбольною командою Олімпіакос на борту, яка мала прибути для матчу з харківським Металістом. Гра запланована на середу, 3 грудня. Літак з Греції сьогодні змушений був здійснити посадку в Борисполі (11.43).