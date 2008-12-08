Фельдман висловив співчуття у зв`язку з кінчиною Алексія II

Харків. 8 грудня. УНІАН. Народний депутат України, Президент Українського єврейського комітету (УЄК) Олександр ФЕЛЬДМАН від імені єврейської общини і себе особисто висловив співчуття у зв`язку з кінчиною Патріарха Московського і Всієї Русі Алексія Другого.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА.

«Український Єврейський Комітет, - йдеться у співчутті, - висловлює щирі співчуття з приводу передчасної кінчини Алексія Другого, який був одним з перших сильних голосів православних християн, що закликають на ділі покінчити з антисемітизмом в країні, що має тривалу історію антисемітизму.

Сумна звістка болем відгукнулася в серцях людей, незалежно від віросповідання та національної приналежності, оскільки він зробив неоцінимий внесок до гармонізації відносин між традиційними конфесіями в багатонаціональному і багатоконфесійному суспільстві та затвердження принципів свободи совісті і віросповідання, розвиваючи діалог з євреями.

Його позицію можна висловити такими словами, висловленими ним у 1991 році на зустрічі з рабинами в Нью-Йорку: «Єврейський народ близький нам по вірі, ваш закон – це наш закон», і конкретними справами щодо розвитку міжрелігійного діалогу та протидії антисемітизму в країні.

Незважаючи на те, що деякі православні ортодокси назвали його мову «єврейською єрессю», Патріарх вніс неоцінимий внесок як до справи розвитку своєї країни і пастви, так і виступав з багатьма миротворчими ініціативами у зв`язку з конфліктами на Балканах, вірмено-азербайджанським протистоянням, війною в Чечні, конфліктом у Придністров`ї, недавніми подіями в Південній Осетії, на Ближньому Сході і іншими.

Діяльність Алексія Другого зіграла вирішальну роль як у відстоюванні використання терміну «традиційні релігії» в основних законах Росії, так і у відродженні традиційних релігій країни, зокрема іудаїзму.

Патріарх Алексій Другий користувався глибокою пошаною серед людей у всьому світі і вносив конкретний внесок до взаємодії між традиційними релігіями. Сьогодні Алексія Другого немає з нами, але залишилися значні справи особи, яка зуміла зміцнити співпрацю між православним світом та єврейською общиною».