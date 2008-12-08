Ізюмський тепловозоремонтний завод продадуть в 2009 році

Харків. 8 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів України вніс держпакети в розмірі по 100% акцій ВАТ “Ізюмський тепловозоремонтний завод” і ВАТ “Гайворонський тепловозоремонтний завод” у список підприємств, які підлягають продажу в 2009 році.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р, обнародуваному на Урядовому порталі 8 грудня.

Довідка УНІАН. ВАТ “Ізюмський тепловозоремонтний завод” (м. Ізюм, Харківська обл.) займається ремонтом тепловозів і колісних пар до них, виготовленням запасних частин до тепловозів тощо.

ВАТ “Гайворонський тепловозоремонтний завод” (м. Гайворон, Кіровоградська обл.) займається ремонтом тепловозів ТУ2, 4, 7, ТГМ-23 і колісних пар до них, ремонтом дизельних двигунів Д6 і Д12, виготовленням запасних частин до тепловозів 2ТЭ10, ТЕП60, ТУ2, 4, 7 і ЕПС, виготовленням зубчатих коліс.