Метро подорожчає вдвічі

Харків. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні виконком Харківської міської ради погодив новий тариф на проїзд в метрополітені.

Як передає кореспондент УНФІАН, за інформацією сайту Харківської міськради, вартість поїздки в метро була запропонована керівництвом підприємства і має становити 1 грн. 50 коп.

Раніше ця цифра була затверджена в облдержадміністрації і проаналізована профільними управліннями міськвиконкому, повідомляє сайт.

Довідка УНІАН. На сьогодні вартість однієї поїздки пасажира в Харківському метро становить 75 коп.