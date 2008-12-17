Метро подорожчає вдвічі
21:13, 17 грудня 2008Харьків
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Виконком погодив тариф у 1,5 грн.
Харків. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні виконком Харківської міської ради погодив новий тариф на проїзд в метрополітені.
Як передає кореспондент УНФІАН, за інформацією сайту Харківської міськради, вартість поїздки в метро була запропонована керівництвом підприємства і має становити 1 грн. 50 коп.
Раніше ця цифра була затверджена в облдержадміністрації і проаналізована профільними управліннями міськвиконкому, повідомляє сайт.
Довідка УНІАН. На сьогодні вартість однієї поїздки пасажира в Харківському метро становить 75 коп.
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