Коельйо - кращий гравець Чемпіонату України з футболу 2008 р.

Харків. 30 грудня. УНІАН. Нападник харківського Металіста Джексон КОЕЛЬЙО визнаний кращим гравцем Чемпіонату України з футболу за версією газети «Команда».

У традиційному опитуванні бразилець набрав 225 балів. На другому місці з 188 балами Артем МІЛЕВСЬКИЙ (Динамо, Київ), на третьому – Сергій КРАВЧЕНКО з Ворскли (Полтава) - 131.

Цього року у визначенні кращого футболіста брали участь 16 представників всіх клубів Прем’єр-ліги (15 гравців плюс тренер), кожний з яких називав свою трійку претендентів. За перше місце нараховувалося 3 очки, за друге – два, за перше – одне.

Цього разу було опитано 225 футболістів і 16 наставників команд. Донецький Шахтар вже другий рік поспіль ігнорує традиційне опитування «Команди», а його тренер Мірча ЛУЧЕСКУ відмовляється назвати лауреатів четвертий раз.

В анкетах 2008 року було згадано 75 футболістів – на 8 менше, ніж минулого. Серед тих, хто потрапив до списків, як і в 2007 році, – імена 28 легіонерів.

Д.КОЕЛЬЙО на перше місце його поставили 53 опитаних (22%), на друге - 33 (14%), на третє - 27 (11%). Цікаво, що минулого року А.МІЛЕВСЬКОГО не назвав жоден з учасників референдуму. У С.КРАВЧЕНКА в 2007-му були всього два голоси.