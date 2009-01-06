Сьогодні в Лозовій горіло приміщення приватної фірми

Харків. 6 січня. УНІАН. Сьогодні в Лозовій сталася пожежа на території колишнього хлібозаводу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС України в Харківській області Павла ОДАРЮКА.

За його словами, пожежею охопило триповерховий склад з освітлювальними зарядами та виробничі приміщення приватної фірми.

Пожежу було локалізовано о 12.20, і зараз встановлюються причини її виникнення. Під час пожежі постраждав сторож приватної фірми, який отримав опіки й наразі проходить амбулаторне лікування.