Сьогодні в Лозовій горіло приміщення приватної фірми
21:02, 06 січня 2009Харьків
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Одна людина отримала опіки
Харків. 6 січня. УНІАН. Сьогодні в Лозовій сталася пожежа на території колишнього хлібозаводу.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС України в Харківській області Павла ОДАРЮКА.
За його словами, пожежею охопило триповерховий склад з освітлювальними зарядами та виробничі приміщення приватної фірми.
Пожежу було локалізовано о 12.20, і зараз встановлюються причини її виникнення. Під час пожежі постраждав сторож приватної фірми, який отримав опіки й наразі проходить амбулаторне лікування.
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