Курси валют у банках Харкова

Долар від 8,1 до 8,3 грн.

Харків. 16 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 16 січня: Мегабанк – купівля долара - 8,3 грн. (продаж - 8,6 грн.), євро - 10,5 грн. (12 грн.), Меркурій - 8,2 (8,6), 11 (11,5), Реал-банк - 8,1 (8,6), 10,6 (11,8), Факторіал-банк - 8,2 (8,65), 10,85 (11,55), Базис - 8,3 (8,65), 10,15 (11,45) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 16 січня такі офіційні курси гривні до іноземних валют (за 100): долар США - 770, російський рубль - 23,903, євро - 1007,545.

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