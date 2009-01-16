Колесникова повернули у владу
Так розпорядився Аваков
Харків. 16 січня. УНІАН. Олександра КОЛЕСНИКОВА призначено заступником голови Харківської облдержадміністрації.
Як повідомляє сайт ОДА, розпорядження про це підписав губернатор Арсен АВАКОВ.
Згідно з розпорядженням, О.КОЛЕСНИКОВ має приступити до виконання службових обв’язків з 21 січня ц.р.
«Призначити КОЛЕСНИКОВА Олександра Олександровича, - йдеться у розпорядженні, - з 21 січня 2009 року на посаду заступника голови обласної державної адміністрації, з посадовим окладом згідно зі штатним розкладом, зі збереженням йому І рангу державного службовця, як такого, що був зарахований до кадрового резерву, у порядку переведення із ЗАТ «Лозівський ковальсько-механічний завод».
Згідно з записами у трудовій книжці, стаж державної служби О.КОЛЕСНИКОВА станом на 21 січня 2009 року становить 28 років 7 місяців 20 днів.
Довідка. О.КОЛЕСНИКОВ народився 30 серпня 1949 р. в Німеччині (м. Котбус). Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (1972 р., електронно-обчислювальні машини, інженер-електрик), кандидат економічних наук.
Трудову діяльність розпочав електромонтажником Харківського заводу «Серп і Молот» (09.1966 до 10.1968)
10.1968 до 10.1972 - технік, старший технік, інженер конструкторського бюро електроприладобудування (Харків)
10.1972 до 11.1973 - служба в армії
12.1973 до 10.1977 - інженер, старший інженер, головний інженер спеціалізованої виробничої дільниці (Харків)
10.1977 до 11.1985 - інструктор, завідуючий відділом, другий секретар Червонозаводського райкому Компартії України (Харків)
11.1985 до 11.1989 - завідуючий промислово-транспортним відділом, завідуючий соціально-економічним відділом Харківського міськкому Компартії України
11.1989 до 03.1997 - голова виконкому Червонозаводської районної Ради народних депутатів (Харків)
03.1997 до 06.1998 - перший заступник голови Харківської облдержадміністрації
06.1998 до 11.1999 - голова Полтавської облдержадміністрації
11.1999 до 11.2000 - перший заступник Міністра транспорту України
11.2000 до 02.2005 - перший заступник голови Харківської облдержадміністрації
02.2005 до 05.2005 - помічник-консультант народного депутата України ГІРШВЕЛЬДА А.М., Апарату Верховної ради України
05.2005 до 04.2006 - в.о. викладача, викладач кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету
04.2006 до 08.2007 - тимчасово не працював
08.2007 до 08.2007 - радник Президента АТ «Українська промислова енергетична компанія» (Харків)
08.2007 до 12.2007 - голова правління – генеральний директор АТ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (Лозова Харківської області)
12.2007 по 01.2009 - генеральний директор ЗАТ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (Лозова Харківської області)
З 21.01.09 - заступник голови Харківської обласної державної адміністрації